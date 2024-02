Live Current Media Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die aktuelle Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Live Current Media in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Live Current Media daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Was die Dividende betrifft, so hat Live Current Media derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,21%) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Internetsoftware und -dienste"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Live Current Media-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 100 überkauft. Daher erhält die Aktie für den RSI insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Live Current Media-Aktie in diesen Kategorien ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren ein eher neutrales bis schlechtes Bild der Live Current Media-Aktie.