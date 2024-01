Live Current Media Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wenn wir Live Current Media anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewerten, liegt dieser momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Live Current Media-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Live Current Media eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über die Aktie von Live Current Media. Obwohl der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Live Current Media beschäftigt war, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der letzten Monate führt zu einem "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert blieb. Somit erhält die Live Current Media-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.