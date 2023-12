LiveVox Holdings Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Livevox-Aktie wird aktuell anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 3,05 USD liegt und der Aktienkurs von 3,7 USD um +21,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Der GD50 beträgt 3,63 USD, was einer Abweichung von +1,93 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Livevox liegt kurzfristig bei 25 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating darstellt. Der RSI25 zeigt hingegen keine Überkauftheit oder Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und Buzz rund um Livevox in den sozialen Medien war in letzter Zeit negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Anzahl der Diskussionen über Livevox war deutlich geringer als normal und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich hingegen eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysekriterien eine gemischte Bewertung für die Livevox-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.