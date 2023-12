LiveTiles Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nexans":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Livetiles wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 50 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 45,45 an, dass die Livetiles-Aktie neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Livetiles eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Livetiles auf 0,01 AUD und der aktuelle Kurs auf 0,0055 AUD festgesetzt. Dies führt zu einer negativen Bewertung mit einer Distanz von -45 Prozent zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -45 Prozent eine schlechte Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Livetiles als "schlecht" eingestuft.