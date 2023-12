LivePerson-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Liveperson-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Liveperson-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Liveperson. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 4,5 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 27,12 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,54 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Liveperson-Aktie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,29). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Liveperson-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung fand als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Liveperson-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.