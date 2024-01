LivePerson-Anleger wird’s freuen!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen die Liveperson-Aktie analysiert. Dabei wurden 0 Einstufungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Liveperson. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 4,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 18,73 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 3,79 USD. Dies führt zu einer abgeleiteten Empfehlung von "Gut" für die Aktie. Zusammengefasst erhält Liveperson von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 25 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Liveperson überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Liveperson weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Liveperson derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,28% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur "Informationstechnologie"-Branche hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,36 Prozent erzielt, was 70,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für die "Software"-Branche beträgt 7,43 Prozent, wobei Liveperson aktuell 70,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.