LivePerson Aktie: Das war nicht abzusehen!

Liveperson hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates zu Liveperson aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 4,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 49,01 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Liveperson, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Liveperson. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Liveperson-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,85 USD liegt und der letzte Schlusskurs von 3,02 USD somit um -21,56 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 3,27 USD und einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,65 Prozent) ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Liveperson-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.