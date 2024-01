LivePerson Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was positiv zu bewerten ist. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Liveperson-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Vergleich des Aktienkurses mit der Branche: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -63,36 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Informationstechnologie" um 72,58 Prozent niedriger liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 7,57 Prozent, wobei Liveperson aktuell 70,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Liveperson eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Relative Strength Index (RSI): Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 82,98 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Liveperson daher mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.