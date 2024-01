LivePerson Aktie: Das hat Konsequenzen!

In den letzten zwei Wochen wurde Liveperson von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung lässt daher die Einstufung "Schlecht" zu.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Liveperson derzeit bei 3,92 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 3,44 USD, was einem Abstand von -12,24 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,24 USD, was einem positiven Signal von +6,17 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Liveperson zeigt einen Wert von 62,69, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,44 und bestätigt somit die neutrale Einschätzung auf diesem Niveau.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Liveperson war jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung negativ ist, die technische Analyse eine neutrale Einschätzung liefert und das langfristige Stimmungsbild insgesamt positiv ist.