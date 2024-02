LivePerson Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Liveperson derzeit bei 2,67 USD liegt, was einem Abstand von -17,34 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung, da der Abstand zum GD200 bei -29,55 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Liveperson eine Rendite von -75,16 Prozent, was mehr als 656 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,41 Prozent aufweist, schneidet Liveperson mit 73,75 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter geworden ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger über das Unternehmen in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert haben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Liveperson-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Analysten bewerten die Liveperson-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 4,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 68,54 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,67 USD) bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Liveperson daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.