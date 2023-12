LivePerson Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Eine Analyse von Liveperson auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. Auch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Liveperson eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Software" beträgt 2,3 Prozent. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als unrentables Investment bewertet und erhält die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Liveperson derzeit bei 4,15 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,43 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -17,35 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2,96 USD, was einer Differenz von +15,88 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig mit einer Analyse erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Liveperson jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse für diese Aktie hindeutet. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.