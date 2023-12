LivePerson Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Liveperson-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,05 USD verzeichnet, was einer Abweichung von -13,33 Prozent vom aktuellen Kurs von 3,51 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 2,98 USD über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (+17,79 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Liveperson-Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Liveperson im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,28 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,28 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Liveperson mit einer Rendite von -73,16 Prozent mehr als 78 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 4,11 Prozent liegt Liveperson mit 77,27 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.