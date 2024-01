LivePerson Aktie: Was war das denn?

In den letzten zwei Wochen wurde Liveperson von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Die meisten Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren neutral. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung unter den Anlegern als "schlecht" eingestuft werden kann.

Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Liveperson zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Liveperson war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt die Einschätzung "neutral" für die Liveperson-Aktie. Von insgesamt drei Bewertungen liegen zwei neutral und eine schlecht vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 4,5 USD, was eine Performance von 30,81 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "gut" seitens der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Liveperson mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent in der "Software"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "schlechte" Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.