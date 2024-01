LivePerson Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Liveperson im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von -63,36 Prozent, was mehr als 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 10,85 Prozent, wobei Liveperson mit 74,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Liveperson in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Liveperson wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Neutral"-Rating zugeordnet.

Die Stimmung der Anleger bei Liveperson in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Insbesondere negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Liveperson aktuell bei 3,93 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,58 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -8,91 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 3,11 USD erreicht, was einer Differenz von +15,11 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".