LivePerson Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Analystenmeinungen zu LivePerson sind gemischt. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,5 USD, was einem potenziellen Anstieg von 45,16 Prozent entspricht, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat LivePerson eine unterdurchschnittliche Performance von -75,16 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt. Im Branchenvergleich liegt die Unterperformance bei -82,65 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von LivePerson um 84,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 3,1 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,86 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält LivePerson daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Medien wird LivePerson in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung ist daher insgesamt als "Schlecht" einzustufen, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend neutral.