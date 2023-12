LivePerson Aktie: War das schon alles?

Die Liveperson-Aktie unterliegt einer technischen Analyse, die zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,33 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,23 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -25,4 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 2,96 USD liegt und damit über dem letzten Schlusskurs (+9,12 Prozent), ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Liveperson eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,3%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz auf Social Media zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Liveperson in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wird jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine steigende Anzahl von Diskussionen über das Unternehmen verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein "Neutral"-Rating, basierend auf insgesamt 3 Analystenbewertungen, von denen 0 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel von 4,5 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 39,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Liveperson somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.