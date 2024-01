LivePerson Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Liveperson liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um 63,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche von 10,85 Prozent liegt Liveperson mit einem Wert von -63,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Liveperson in den sozialen Medien. Die Redaktion bewertet die Aktie deshalb als "Neutral". Die Diskussionen über Liveperson weisen nur eine unwesentliche Abweichung von der Normalität auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Liveperson liegt derzeit bei 0 %, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 % in der Software-Branche. Daraus resultiert eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Liveperson ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Stimmung der Anleger in Bezug auf Liveperson.