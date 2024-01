LivePerson Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Liveperson weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da die Aktie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel erscheint. In technischer Hinsicht wird die Aktie auch negativ bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -6,89 Prozent zeigt. Jedoch zeigt die kurzfristige Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine positive Entwicklung von +13,35 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Liveperson. Die Anleger haben sich hauptsächlich über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend neutrale und negative Einschätzungen über Liveperson abgegeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating von institutioneller Seite führt. Trotzdem erwarten die Analysten eine positive Entwicklung des Kurses von 23,29 Prozent und vergeben eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Liveperson also von institutionellen Analysten mit "Gut" bewertet.