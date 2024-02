LivePerson Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für Liveperson liegt der RSI bei 82,89, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 66,67, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Liveperson-Aktie in den letzten 200 Handelstagen, der aktuell bei 3,81 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,64 USD liegt deutlich darunter (-30,71 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,24 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-18,52 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Liveperson-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, von denen 0 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem zusammengefassten "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 70,45 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Liveperson derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 %. Mit einer Differenz von 2,17 Prozentpunkten führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.