LivePerson Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Liveperson-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -6,89 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Liveperson für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, wodurch Liveperson insgesamt als "Gut"-Wert bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" und der "Software"-Branche liegt die Rendite von Liveperson deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.