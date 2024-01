LivePerson Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den 7-Tage-RSI für Liveperson, der derzeit bei 33,96 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Liveperson derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 36,03 Punkten. Insgesamt wird die Aktie daher für den RSI mit "neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Liveperson untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Meinung überwiegend negativ ist. Auch in den letzten beiden Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Liveperson diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "schlecht" eingestuft wird.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittskurs der Liveperson-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,93 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,61 USD, was einem Rückgang von 8,14 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,09 USD, was einer Steigerung von 16,83 Prozent entspricht und somit zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Liveperson derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.