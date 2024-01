LivePerson Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Aktie von Liveperson wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert, was auf eine erhöhte Aktivität hinweist. Die Diskussionsintensität wurde positiv bewertet, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, die sich positiv entwickelt hat. Insgesamt erhält Liveperson daher eine "Gut"-Wertung für diese Faktoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt war. Auch die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf Liveperson diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Liveperson liegt bei 50,98, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,08, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für Liveperson ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -6,89 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +13,35 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Liveperson daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.