LivePerson Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Liveperson ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 56 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 53,51 im neutralen Bereich. Somit erhält Liveperson in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Software"-Branche zeigt Liveperson eine Underperformance von -82,65 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Performance von -84,18 Prozent unter dem Durchschnitt, was erneut zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Medien wurde Liveperson in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Liveperson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,86 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,1 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nur um 4,91 Prozent vom Durchschnitt abweicht.

Insgesamt erhält Liveperson somit in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Es bleibt festzuhalten, dass Liveperson derzeit neutral bewertet wird, jedoch in Bezug auf die Branche und den Sektor deutliche Unterperformance zeigt. Die Stimmung der Anleger sowie die charttechnische Entwicklung deuten ebenfalls auf eine negative Tendenz hin.