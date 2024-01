LivePerson Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Liveperson im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des Informationstechnologie-Sektors hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -63,36 Prozent verzeichnet, was mehr als 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 8,85 Prozent erzielte, liegt der Wert von Liveperson mit 72,21 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Liveperson bei 3,9 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,94 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -24,62 Prozent vom GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3,25 USD, was einer Abweichung von -9,54 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse ist somit "Schlecht".

Anhand des Relative Strength-Index wird die Aktie von Liveperson als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 84, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 56,98 zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Indikator ist somit "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden liegt Liveperson mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche (2,2 %) deutlich niedriger, mit einer Differenz von 2,2 Prozentpunkten. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht".