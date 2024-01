LivePerson Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Liveperson-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 3,89 USD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 2,87 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -26,22 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,25 USD, was einer Distanz von -11,69 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei sich in den letzten ein bis zwei Tagen die Diskussion verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Liveperson fokussierte. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Neutral" im Anleger-Sentiment bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Liveperson momentan als "überkauft" eingestuft wird, mit einem 7-Tage-RSI von 82,98 Punkten. Dies führt zur Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder "überkauft" noch "überverkauft", was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Liveperson daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Liveperson 0-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" vergeben, was insgesamt zu einer langfristigen Bewertung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 2,87 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 56,79 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 4,5 USD festgelegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Gut".