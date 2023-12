LiveOne Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Liveone-Aktie liegt bei 17,02, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 31, was als neutral angesehen wird. Insgesamt wird die Liveone-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind alle 3 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,9 USD, was einen Anstieg um 108,63 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,39 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen vorherrschten und an fünf Tagen negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zugunsten positiver Themen verändert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Liveone in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde über Liveone deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.