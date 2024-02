LiveOne Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Liveone liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 46,64 Punkten, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung für Liveone wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv bewertet. Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien äußerten sich größtenteils positiv über das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Liveone-Aktie waren alle 2 Einstufungen "Gut". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 94,44 Prozent steigen könnte, was eine "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen ergibt.

In den letzten Wochen wurde bei Liveone eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Liveone für diese Stufe daher eine "Schlecht"-Einstufung.