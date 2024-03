LiveOne Aktie: Endlich geschafft?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet liefert wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie. Bei Liveone zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Von Analysten wird die Liveone-Aktie aktuell positiv bewertet, basierend auf 2 positiven Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Liveone vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 50,94 Prozent hin, was einer positiven Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Liveone daher eine positive Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Liveone. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Liveone-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt deutet auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt wird Liveone auf Basis trendfolgender Indikatoren positiv bewertet.