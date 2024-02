LiveOne Aktie: Einfach nur Spitze!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Liveone hat eine Messung eine mittlere Aktivität ergeben, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Liveone als neutral betrachtet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Liveone eingestellt waren. Es gab mehr positive als negative Tage, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Liveone daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich auch aus der technischen Analyse ein positives Bild für Liveone. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft um +24,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aktie, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) zeigt eine Abweichung von +23,36 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Liveone daher ein Rating von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.