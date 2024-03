LiveHire Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Livehire liegt bei 90,48, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 90 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Livehire ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negativen Ausschläge im Meinungsmarkt gab.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Livehire mit 0,032 AUD nun 20 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -46,67 Prozent liegt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Livehire insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigte. Somit ist Livehire insgesamt als "Neutral" einzustufen.