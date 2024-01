LiveHire Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Die Livehire-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Livehire-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 57,41, was bedeutet, dass Livehire weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Livehire in dieser Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Livehire-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 22,86 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Livehire festgestellt wurden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen über die Aktie von Livehire veröffentlicht wurden. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine unterschiedliche Bewertung der Livehire-Aktie. Während das Unternehmen in der technischen Analyse überwiegend "Schlecht"-Bewertungen erhält, zeigt das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.