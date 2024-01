LiveHire Aktie: Alles kein Problem!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Livehire wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "neutralen" langfristigen Stimmungsbildung führt.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Livehire-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -21,43 Prozent. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine "gute" Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt führt dies zu einem "neutralen" Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Livehire-Aktie beträgt 66, was zu einem "neutralen" Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,93 und führt ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "neutral" Rating für Livehire.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Livehire veröffentlicht, was zu einer "guten" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "gute" Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.