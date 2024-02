LiveChain Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Livechain-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,0139 USD weicht somit um +39 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Livechain-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation stärker war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Livechain gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Livechain im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,23 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt war, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen jedoch keine signifikant höhere oder niedrigere Beachtung als üblich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Livechain-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.