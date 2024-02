LiveChain Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Hoya":

Die Livechain-Aktie wird derzeit von Analysten kritisch beurteilt. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs zeigt eine negative Differenz von -2,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält Livechain eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien wurde Livechain in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Allerdings überwogen in den vergangenen Tagen die positiven Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um Livechain nur schwache Aktivität hervorbringt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb Livechain insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Livechain-Aktie zeigt einen Wert von 28, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 50 liegt, wird Livechain jedoch als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Livechain.