LiveChain Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die aktuelle Dividendenrendite von Livechain beträgt 0 Prozent und liegt somit 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent in der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Livechain-Aktie von der Redaktion eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Livechain war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils an insgesamt sieben Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Livechain diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Livechain-Aktie auf 0,01 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,0139 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +39 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,01 USD, was ebenfalls einem Abstand von +39 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um Livechain ergibt sich aus der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Livechain hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Livechain bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".