LiveChain Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Livechain steht bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,61 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Livechain mit einem Kurs von 0,0139 USD nun +39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird ebenfalls eine Einstufung von "Gut" gegeben, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +39 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Livechain zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Livechain war eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird daher der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Livechain die Note "Schlecht" gegeben.

In Bezug auf die Dividende weist Livechain aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -2,21 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird der Aktie von Livechain heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten gegeben.