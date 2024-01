LivaNova Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Livanova":

Die Aktie von Livanova wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,62 bewertet, was 42 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 99,35. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als positiv angesehen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat Livanova in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -9,16 Prozent erzielt, was mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 17,02 Prozent. Dies führt zu einem negativen Rating für Livanova in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen für die Livanova-Aktie abgegeben, wobei eine Bewertung als "Gut", vier als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 62 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 22,68 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Livanova-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält sie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend kann die Livanova-Aktie basierend auf fundamentaler, Branchenvergleichs- und Analystenbewertung als "Gut" eingestuft werden. Der RSI deutet ebenfalls auf eine neutrale Position hin.