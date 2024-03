LivaNova Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Livanova-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 51,14 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 51,98 USD erzielt, was einem Unterschied von +1,64 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 51,54 USD wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (+0,85 Prozent). Somit erhält die Livanova-Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Im letzten Jahr gab es 1 positive, 4 neutrale und 0 negative Analysteneinschätzungen für Livanova, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 62 USD, was einem möglichen Anstieg um 19,28 Prozent vom letzten Schlusskurs (51,98 USD) entspricht. Daher erhält die Livanova-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Livanova derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Livanova haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies basiert auf einer Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Jedoch wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Livanova daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.