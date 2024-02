LivaNova Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Livanova-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigte an zehn Tagen eine grüne Ampel, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen aufgehellt hat. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Aufgrund dieser positiven Veränderungen wird die Livanova-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite der Livanova-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -9,16 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite mit 13,71 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Livanova mit 0 Prozent aktuell einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (90,93%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -90%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Livanova-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.