LivaNova Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Livanova-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Die Bewertungen der Analysten ergeben insgesamt 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Livanova. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 62 USD, was einer potenziellen Performance von 21,5 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 51,03 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Livanova in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an neun Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Livanova. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Livanova beträgt aktuell 54, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,14, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Livanova.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Livanova liegt bei 57,62, was unter dem Branchendurchschnitt von 100,21 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.