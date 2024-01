LivaNova Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Livanova":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Livanova hat derzeit ein KGV von 57,62, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einem Abstand von 42 Prozent zum durchschnittlichen KGV in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 99. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI für Livanova liegt bei 79,58, was auf eine überkaufte Situation hinweist, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen erheblichen Einfluss auf Aktienkurse haben. Laut unserer Analysten und der Analyse von sozialen Plattformen ist die Stimmung rund um Livanova überwiegend positiv. Dies wird weiterhin durch die positiven Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, bestätigt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Livanova derzeit +1,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -1,93 Prozent, was auch zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.