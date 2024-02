Liuzhou Iron, Steel Aktie: Das war nicht abzusehen!

Liuzhou Iron & Steel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,24 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich hat das Unternehmen besser abgeschnitten als ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -22,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,42 Prozent für Liuzhou Iron & Steel. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -22,66 Prozent im letzten Jahr, und Liuzhou Iron & Steel lag 7,42 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität bei Liuzhou Iron & Steel zeigt eine starke Veränderung, da deutlich weniger Aktivität zu verzeichnen ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.

Die Anleger-Stimmung bei Liuzhou Iron & Steel in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Liuzhou Iron & Steel-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -25,6 Prozent auf, während der aktuelle Kurs bei 2,79 CNH liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -10,29 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.