Liuzhou Iron, Steel Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Dieser Indikator ist besonders nützlich, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Liuzhou Iron & Steel-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 79 an, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,95, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Liuzhou Iron & Steel-Aktie daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnete die Aktie von Liuzhou Iron & Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,02 Prozent, was 9,73 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,3 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,3 Prozent, wobei Liuzhou Iron & Steel aktuell um 9,73 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bei der Betrachtung der Stimmung und des Interesses an der Aktie von Liuzhou Iron & Steel wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung bewertet. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie weist eine positive Veränderung auf, wodurch ebenfalls ein "Gut"-Rating vergeben wird. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse wird der Schlusskurs der Liuzhou Iron & Steel-Aktie der letzten 200 Handelstage mit einem Durchschnitt von 3,98 CNH verglichen. Da der letzte Schlusskurs bei 3,18 CNH lag, was einem Unterschied von -20,1 Prozent entspricht, erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (3,42 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-7,02 Prozent), wodurch die Aktie erneut ein "Schlecht"-Rating erhält. Zusammenfassend erhält die Liuzhou Iron & Steel-Aktie somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.