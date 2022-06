Liuqing Bamboo Carving, das neueste Kapitel der Jiangsu-Kultur, wird offiziell eröffnet

Nanjing, China (ots/PRNewswire) -Im Juni veröffentlichte die vom Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Jiangsu produzierte Mikrodokumentationsreihe „Jiangsu Culture" das neueste Kapitel: Liuqing Bamboo Carving.Um das Video anzusehen, klicken Sie bitte: https://www.youtube.com/watch?v=rcx-UlAXQpc&ab_channel=CharmingChangzhouDer Dokumentarfilm besteht aus drei Teilen: „Materialien vorbereiten", „Fähigkeiten erlernen" und „Zivilisation entwickeln". Sie präsentiert das nationale immaterielle Kulturerbe - die Jianhu-Akrobatik, die durch das Schnitzen von Messern auf Bambus die Fußspuren der menschlichen Zivilisation darstellt und sowohl im In- als auch im Ausland bekannt ist.Entlang des Jangtse-Flusses in China gibt es große Bambuswälder. In Changzhou, Jiangsu, gibt es reichlich Moso-Bambus, so dass die Einheimischen den Vorteil nutzen, den geraden Bambus mit flacher und glatter Oberfläche, ohne Flecken und mit wenigen Fugen für die Liuqing-Bambusschnitzerei auszuwählen. Sie kochen den Bambus, um das Öl zu entfernen, nehmen ihn dann heraus und wischen die Oberfläche sofort ab, setzen ihn 3-5 Jahre lang der Witterung aus und erhalten schließlich perfektes Rohmaterial für die Bambusschnitzerei.Die meisten Bambusschnitzer sind geübt in der Malerei, sie zeichnen ihre Fantasie auf die Bambusoberfläche und präsentieren dann ihre Werke auf dem Liuqing, der Bambusoberfläche, durch Schieben, Schnitzen, Heben und Streichen des Messers als Stift auf Bambus als Papier. Es braucht viel Zeit, um zu üben, die Arbeiten mit der Messertechnik reibungslos auszuführen. Nachdem die Bambushaut abgezogen wurde, werden nach und nach Landschaften und Gedichte auf der Bambusoberfläche präsentiert.Die Bambushaut ist hell und wird mit der Zeit gelblich, der Bambuskörper wird nach längerer Zeit dunkler. Die verschiedenen Farbstufen erzählen volkstümliche Anekdoten und dokumentieren die alte Kultur. Die Nachkommen können den Wohlstand und die Wiederherstellung der Jiangnan-Kultur nur an einem kurzen Bambusherrscher ablesen. Liuqing Bambusschnitzerei, die Schnitzereien dokumentieren die Geschichte und den Übergang der Zivilisation und die Zivilisation wurde in diesem Land genährt.Pressekontakt:Herr Wang,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Jiangsu Provincial People's Government, übermittelt durch news aktuell