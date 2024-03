Little Green Pharma Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Little Green Pharma wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass Little Green Pharma auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,15 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,125 AUD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei das Anleger-Sentiment an einem Tag als "Gut" bewertet wird, da überwiegend positive Diskussionen zu verzeichnen waren.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Little Green Pharma nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hindeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

In Zusammenfassung ergibt sich für Little Green Pharma eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI, ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnitts und eine gemischte Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments und der Diskussionsintensität.

