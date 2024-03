Little Green Pharma Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Little Green Pharma beträgt der 7-Tage-RSI 58,33 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 58,33 Punkten, was wiederum zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso haben die Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant zugenommen oder abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Little Green Pharma-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die aktuelle Position der Little Green Pharma als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie sowohl über dem 200-Tage-Durchschnittskurs als auch über dem 50-Tage-Durchschnittskurs liegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Little Green Pharma beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Faktoren insgesamt eine Bewertung von "Neutral" für die Little Green Pharma-Aktie.