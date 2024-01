Littelfuse Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Royalty Pharma":

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Littelfuse haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, so die Analyse von Experten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hin, weshalb Littelfuse eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Littelfuse liegt bei 83,03, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Littelfuse daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Littelfuse beträgt derzeit 1,1 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Littelfuse um 16 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating.