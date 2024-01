Littelfuse Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Littelfuse hat ein KGV von 18,77, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat im Durchschnitt ein KGV von 46. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs kann die Aktie als günstig angesehen werden und erhält daher in puncto Fundamentalanalyse eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Littelfuse in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 23,87 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -1,3 Prozent. Auch hier übertrifft Littelfuse mit einer Rendite von 25,17 Prozent die Branche deutlich. Diese starke Kursentwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität konnte jedoch festgestellt werden, dass das Unternehmen weniger Beachtung von den Anlegern erhalten hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Mit Blick auf die Dividendenrendite liegt Littelfuse mit 1,1 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine negative Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Littelfuse aufgrund des niedrigen KGVs und der positiven Kursentwicklung eine gute fundamentale Bewertung erhält. Allerdings erhält das Unternehmen aufgrund der geringen Beachtung durch Anleger und der niedrigen Dividendenrendite negative Bewertungen in diesen Kategorien.