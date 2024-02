Lithium Plus Minerals tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir bewerten nun Lithium Plus Minerals anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 43,75 Punkten, was bedeutet, dass die Lithium Plus Minerals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 63,33). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Lithium Plus Minerals daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Lithium Plus Minerals verzeichnet werden konnte. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, weshalb die Aktie auch in dieser Kategorie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Lithium Plus Minerals derzeit bei 0,18 AUD und ist somit -30,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -45,45 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Lithium Plus Minerals in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.