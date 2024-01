Lithium One Metals Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse zeigt, dass die Lithium One Metals-Aktie momentan in einem Abwärtstrend ist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,27 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,09 CAD liegt, was einer Abweichung von -66,67 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,1 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,33, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.